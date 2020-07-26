شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: مصر ستصبح مركزا لصناعة لقاح الفيروس بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ايهاب كمال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تصنيع مصر لقاحا لعلاج فيروس كورونا تتعدد فوائده الاستراتيجية والطبية، حيث تصبح مصر مركزا لصناعة لقاح الفيروس فى أفريقيا، مضيفا أن العائد الاستراتيجى لمصر من انتاج مصل لعلاج كوفيد 19 سيشمل الحفاظ على الريادة المصرية حيث تكون المصدر الأساسى لتصنيع اللقاح.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، أن هدف المنظومة الطبية المصرية ليس فقط تجاوز هذه الموجة بل القضاء تمامًا على فيروس كورونا بلا رجعة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان الوزارة اليومى، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.