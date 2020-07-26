شكرا لقرائتكم خبر عن "النزهة – عدلى منصور".. أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مترو النزهة - عدلى منصور، الذى يضم أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط، والذى تعتزم افتتاحه للجمهور قبل عيد الأضحى المبارك.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل مشروع مترو النزهة - عدلى منصور قبل افتتاحه للجمهور.
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