شكرا لقرائتكم خبر عن "النزهة – عدلى منصور".. أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مترو النزهة - عدلى منصور، الذى يضم أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط، والذى تعتزم افتتاحه للجمهور قبل عيد الأضحى المبارك.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل مشروع مترو النزهة - عدلى منصور قبل افتتاحه للجمهور.