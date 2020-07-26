شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الغش بالملح.. نصائح شراء خروف العيد: «يمكنك تطبيقها دون الجزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزارعة، عدد من النصائح للمواطنين، قبل شراء أضحية العيد، وخاصة الخرفان منها.

وجاء في النصائح، التالي:

- لا تشترى خروف العيد من الباعة الجائلين فقط، بل يكون الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

- عليك فحص الخروف فحصاً ظاهرياً، وذلك للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ماشابه ذلك أو وجود جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

- انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل «مطأطأ الرأس»، أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولايوجد عرج ظاهر .

- انتبه إلا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

- افحص العينان بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو إحمرار.

-افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيف ومتماسك لايمكن نزعه بسهولة وان يغطى البدن بالكامل ولاتوجد به بثور أو قروح جلدية.

- افحص اسنان الخروف اللبنية، ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من الأسنان الدائمة .

- إضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة إمتلاء الكرش من عدمه «الامتلاء غير الطبيعى يكون غش بالملح».

- اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر

«المنطقة القطنية»، ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

- ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها «يفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف» وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الاسهال.

ولكن ماهو السن المشروط للأضحية طقباً لأحكام الشرع؟

1. بالنسبة للضأن ما أتم سته اشهر ودخل في السابع إذا كان سمينا.

2. بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل في الثانية.

3. بالنسبة للبقر ما أتم سنتين وفى زماننا هذا يجوز التضحية بالعجول المعلوفة التي هي دون السنتين اذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين .

4. بالنسبة للابل خمس سنوات وداخل في السادسة .

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