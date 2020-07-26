شكرا لقرائتكم خبر عن امنع الطعام والشراب عن الأضحية 12 ساعة.. تعرف على شروط الذبح الشرعي للأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزارعة، عن مجموعة من الأمور التي يجب تطبيقها للذبح الشرعي، في حالة أن الشخص سيقوم بالذبح بنفسه، أو في حالة الاستعانة بالجزار.

وتتمثل خطوات الذبح الشرعي في:

- قبل الذبح يفضل تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة وذلك لتحسين نوعية اللحم وتقديم الماء للشرب للحيوان لتسهيل عملية السلخ .

- تجهيز السكين الخاص بالذبح وذلك بأن يكون نصلها حاداً ويدها مثبته جيداً .

- كما يجب عدم إجهاد الخروف قبل الذبح وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح ولايتم شحذ السكين أمام الحيوان ويتم ذبح الحيوان بمجرد السيطرة عليه فوراً.

- عند ذبح الحيوان يوضع الخروف على الجانب الايسر متجها نحو القبلة مع عدم تقييد الخروف أثناء وبعد الذبح ثم المرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيا وقطع الاوردة «الحلقوم والمرئ والوجدين»، وذلك مع التسمية فذكر اسم الله، عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة .

- يترك الدم ينزف ولايتم فصل الرأس وقطع الاعصاب إلا بعد أن ينزف تماماً وتخرج روحه كليةً ثم يبدأ السلخ بعد الذبح مباشرة ً، وذك إقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف «إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».