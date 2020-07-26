شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. وزيرة الهجرة توضح خطوات انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، واصفة تلك الانتخابات بالاستحقاق الهام، مقدمة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم كل التسهيلات لإتمام تلك الانتخابات.

وأوضحت «مكرم» خلال بث مباشر عرضته على صفحة الوزارة على «فيس بوك»، خطوات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد، قائلة إنه يجب على الناخب في الخارج الاحتفاظ بالرقم الكودي ليوم 9 و10 أغسطس المقبلين، بعد تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، وفي يومي 9 و10 أغسطس يتم دخول الناخب مرة أخرى للموقع، وبعد إدخال الرقم الكودي يظهر قائمتين أو نموذجين الأولى للنظام الفردي، والثانية للقائمة، للمحافظة التابعة لها الناخب.

وأشارت إلى أنه بعد طباعة النموذجين واختيار عدد المقاعد المطلوب، يتم وضعهما في مظروف مغلق أبيض، محذرة من كتابة عبارات أو علامات «ولا نحط علامات، ولا هنحط علم مصر ولا تكتب حتى تحيا مصر عشان كدة صوتك هيبقى باطل، وبعد كده سيتم وضع هذا المظروف في مظروف أكبر منه، ولابد أن يشمل صورة الرقم القومي أو صورة لجواز السفر، والإقرار الذي سيتم إصداره 9 أغسطس، للتأكيد على أن المعلومات الواردة هي المعلومات الشخصية الخاصة، كما سيتم وضع صورة الإقامة.

وأوضحت أنه سيتم كتابة عنوان البعثة الدبلوماسية التابع لها الناخب فيما بعد، ويتم إرساله بالبريد العاجل للسفارة قبل يوم 12 أغسطس، وختمت حديثها قائلاً: «الموضوع بسيط للغاية، وياريت أبنك أو بنتك يكونوا جنبك علشان يشوفوا وتعلمهم درس في مشاركة حضرتك السياسية في بناء دولتك، إحنا عاوزين ننقل للجيلين الثالث والثاني أهمية مشاركتكم وأهمية الحصول على جواز سفر مصري وأهمية الحصول على بطاقة الرقم القومي، من فضلكم لا تتغافلوا عن إدصار مثل تلك الأمور لأولادكم».

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