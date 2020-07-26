شكرا لقرائتكم خبر عن «اعترفوا بشراء مطاوي وسنها».. والد ضحية الدفاع عن شقيقته يكشف اعترافات «الجناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعد السيد على، والد إسلام شهيد الشهامة بالدقهلية، إن نجله غار شرفه وتصدى لبعض من حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجه، بالقرب من المنزل.

وقال سعد، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري ببرنامج «التاسعة»: «ده ابنى الوحيد وبيدرس في كلية الحقوق، وبيساعدنى في محل الأحذية بتعنا».

وأضاف: «أن القتلة فعلوا نفس الأمر في اليوم الثانى وقالوا سنفعل ما نريد ولن يستطيع أحد التصدى لنا».

وتابع:«وفى اليوم الثالث تربصوا بابني وقاموا بتوجيه 3 طعنات في القلب وأخرى في الجنب، أقوال الجناة في النيابة قالوا أنهم اشتروا مطاوى وقاموا بسنها، هو فيه كدا، ده ابنى الوحيد وأخ وحيد ثلاث فتيات».

من جانبها قالت الأم في مداخلة مع البرنامج: «ولدى شاب زى الورد وأنا عاوزه القصاص، مينفعش أبنى الوحيد يموت ويدفن في التراب والجناة ياخدوا سنتين تلاتة ويطلعوا يأكلوا ويشربوا بحجة أنهم قصر وأقل من 18 عام».

وطالبت أم الشهيد: «أنا فرحانة أن ابنى مات غدر، وده شئ حرام، ابنى مات على صدرى وهو بيقولى أنا عطشان يا أمى ومقدرتش أعمل ليه حاجة».

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