شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بإنشاء المعهد التكنولوجى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رقم 1964 لسنة 2020 ، بشأن إنشاء المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف ويتكون من تخصصات تكنولوجيا نظم وشبكات الحاسبات وبرنامج الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونضت المادة الثانية من قرار وزير التعليم العالى، على أن يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وحددت المادة الثالثة من القرار الوزاري على أن مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للمرحلة الأولى يمنح من يختارها بنجاح درجة الدبلوم في مجال التخصص ، وسنتين دراسيتين للمرحلة الثانية ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريس في مجال التخصص.

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وأوضحت المادة الرابعة بالقرار الوزاري ، أن المعهد يقبل مؤهلات الثانوية العامة الشعبة الهندسية علمى رياضة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ، والثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات بحد أدنى 75% من المجموع الكلى ، ودبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 70% من المجموع الكلى، والمعاهد الفنية الصناعية بحد أدنى 70% من المجموع الكلى وما يقره المجلس الأعلى للجامعات.

ونصت المادة الخامسة على أن يلترزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التي تعتمد من قبل لجنة القطاع المختصة، أمام المادة السادسة بالقرار أن تخضع الامتحانات بالمعهد لإشراف وزارة التعليم العالى، وأكدت المادة السابعة أن تفوض اللجنة الموحدة لفحص إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة في الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع وتعيين هيئة التدريس المطلوبة.

ونصت المادة الثامنة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، والمادة التاسعة على أنه جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.