شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. إعلان النتائج عقب إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث من المقرر أن يتم اختتام أعمال التصحيح غدا وبعد غد الثلاثاء ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص، أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة وأى مشكلة تظهر فى الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب، موضحا بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وتم اتخاذ الاجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب فى هذه الحالة.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن بعض الكنترولات تنتهى من تصحيح جميع المواد الإثنين 27 يوليو الجارى وبعضها الثلاثاء 28 من نفس الشهر، موضحا أن جميع العينات العشوائية فى جميع المواد تم الانتهاء منها وإعلانها وما تبقى هو استكمال التصحيح النهائى فى المواد، خاصة الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع وبعض فروع مادة الرياضيات والتالى ما يتبقى من أعمال التصحيح عدد بسيطة من كراسات الإجابة تنتهى الثلاثاء المقبل.

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وتفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.