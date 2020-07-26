شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة إلى 3 ملايين و670 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أنه خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 22 يوليو الجاري، ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية الخضر والفاكهة، إلى 3 ملايين و670 ألف و56 طن، وسط إجراءات رقابية مشددة وتطبيق جميع الاشتراطات الدولية والحجرية لجميع منتجات السلع الزراعية المصدرة.

وأكد تقرير الحجر الزراعى ، الذى حصل لـ "الخليج 365 "، على نسخه منه ،أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، موضحا أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف و930 طن، وتصدير 672 ألفا و709 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 282 ألفا و805 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، أن صادرات العنب احتلت المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 120 ألف و818 طن، فى حين احتل الثوم المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 30 ألف و901 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 20 ألف و761طن.

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وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز السابع بإجمالى 15 ألف و361 طن، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 4 آلاف و523 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 4 آلاف و329 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 2787 طن، وفقا لتقرير وزارة الزراعة ، والفلفل فى المركز الحادى عشر بإجمالى 2249 طن، وحصلت المانجو على المركز الثانى عشر بإجمالى 1640 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 877 طن.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، إن هناك تدفقا فى الصادرات الزراعية بسبب التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة لتكويد مزارع صغار المنتجين الزراعيين، وتحسن جودة المنتجات الزراعية مع تطبيق الاشتراطات الحجرية الدولية المعنية بالشحن والآفات الحجرية، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة فى صادرات العنب والثوم والفراولة والرمان والفاصوليا العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى ، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مشيرا إلى مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.