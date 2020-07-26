شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: احرصوا فى العشر الأوائل من ذى الحجة على ذكر الله فى كل وقت وحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية: إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان؛ يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ .. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

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وأشارت الدار إلى أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.

ووجهت الدار في فيديو الرسوم المتحركة نصيحةً إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحرصوا في هذه الأيام المباركة وهي أيام الحج على أن يكونوا من الذاكرين لربهم -جل وعلا- في كل وقت وحال.