مصرع مصرى بالكويت بماس كهربائى والقوى العاملة تتابع صرف المستحقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات العامل المصرى الذى لقى حتفه نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائة بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية ، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت ، كشف عن أن المتوفى لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم.
وقال : إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تلقت بلاغاً عن تعرض وافد من الجنسية المصرية لماس كهربائي أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ .
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