شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول اختبار إلكترونى تجريبى من بنوك الأسئلة بطب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقدت كلية الطب بجامعة حلوان اختبار إلكتروني تجريبي من البيت باستخدام بنوك الأسئلة على طلبة الفرقه الثالثة بالكلية و ذلك يوم الأحد الموافق 26/7/2020، وهدفت التجربة إلى تقييم إمكانية اختبار الطلبة إلكترونيًا من المنزل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتخطيط لتلافي السلبيات التي قد تطرأ، ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه والدكتور ممدوح مهدي عميد الكلية والدكتور محمد فتح الباب وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور علي عبده جامع مدير وحدة القياس و التقويم الطلابي بالكلية.

وأوضح بيان صادر عن كلية الطب جامعة حلوان ، أنه قد سبق تطبيق هذا الامتحان التجريبى عن بعد ، إمتحان تجربي علي عينه من طلاب المراحل الأربعة في الكلية ، وكانت النتائج كلها ايجابيه مما شجع فريق العمل علي تطبيق التجربة علي دفعه الفرقة الثالثة بأكملها بدعم كامل من إدارة الكلية.

وتم الاختبار عبر متصفح آمن الذي تحكم في أجهزة الطلبة بشكل كامل أثناء فترة الاختبار (حيث قد تم إغلاق جميع البرامج من علي كمبيوتر الطالب عند فتح برنامج الامتحان)، كما اعتمدت التجربة علي وقت محدد للاسئلة التي قسمت علي وحدات (سكشن ) لكل سكشن وقت محدد و عدد محدد من الأسئلة علي ان يقفل السكشن بعد انتهاء الوقت المحدد له و لا يمكن للطالب الرجوع له مره أخري مع تغير ترتيب الاسئلة بين الطلاب وذلك لتقليل فرص الغش.

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وأوضح البيان، أنه تم الاختبار علي عدد 200 طالب من المنزل وكان زمن الامتحان 50 دقيقة، وأن عدد الطلاب الذين اتموا أداء الامتحان 197 طالب و عدد الغياب 3 طلاب فقط، وظهرت النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار.

و بهذا العدد يعتبر أن جميع الطلبة قد إدوا الاختبار في وقته بنجاح و تعتبر تجربه طب حلوان علي الامتحانات عن بعد تجربه ناجحة بفضل فريق عمل متكامل من وحده القياس و التقويم الطلابي بكليه الطب و من مهندسو جامعه حلوان و شركه بنوك الاسئلة AGI .

وجدير بالذكر أنه قد تم توفير اسم نطاق (Domain) خاص بالامتحانات الإلكترونية للجامعة (والذي تم توظيفه لكلية الطب) بدعم من المجلس الأعلى للجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمنظومة الاختبارات من المنزل و يرجع الفضل لمركز الحساب العلمي بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أيمن محمود خليفه مدير مركز الحساب العلمي.