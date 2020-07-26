تبدأ اليوم.. 8 إجراءات حكومية جديدة للتعايش مع كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تبدأ اليوم الأحد الحكومة في تنفيذ حزمة قرارات جديدة ضمن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
وينشر الخليج 365 تفاصيل القرارات الحكومية التي تبدأ اليوم على النحو التالي:
1- استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول.
2- استقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
3- غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.
4- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي.
5- فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، لا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.
6- الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط.
7- الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات.
8- عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
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