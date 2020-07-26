القوى العاملة: عودة 1285 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وصول 8 رحلات طيران، على متنها 1285 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه الوزير، اليوم الأحد، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 ستصل إلى مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1285 عمال.

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190عاملا.

الرحلة الثانية على العربية - مصر رقم 218 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

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- الرحلة الثالثة، على المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة الرابعة، على طيران الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15، يصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

الرحلة الخامسة، علة فلاي ايجبت رقم 5302 قيام من الكويت 17:50 وصول مطار الإسكندرية، وعلي متنها 180 عاملا.

- الرحلة السادسة، على طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا.

الرحلة السابعة، على الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة الثامنة، على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 ، وصوله إلى مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

