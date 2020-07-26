شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية يتابع أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكنترول شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بامتحانات الثانوية العامة بكنترول شبرا الخيمة، للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول ورصد الدرجات.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.



وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص، أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة وأى مشكلة تظهر فى الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب، موضحا بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وتم اتخاذ الاجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب فى هذه الحالة.

Advertisements

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن بعض الكنترولات تنتهى من تصحيح جميع المواد الإثنين 27 يوليو الجارى وبعضها الثلاثاء 28 من نفس الشهر، موضحا أن جميع العينات العشوائية فى جميع المواد تم الانتهاء منها وإعلانها وما تبقى هو استكمال التصحيح النهائى فى المواد، خاصة الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع وبعض فروع مادة الرياضيات والتالى ما يتبقى من أعمال التصحيح عدد بسيطة من كراسات الإجابة تنتهى الثلاثاء المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه بعد الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، سيتم إعلان النتيجة عقب إجازة عيد الأضحى.