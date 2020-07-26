شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تقسيط مصروفات المدارس الخاصة وخفض اشتراك الباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول المطالبات بتقسيط مصروفات المدارس الخاصة وخفض قيمة اشتراك الباص فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبات بتقسيط مصروفات المدارس الخاصة وخفض قيمة اشتراك الباص المدرسى فى ظل كورونا؟

وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالى: غالبية القراء بنسبة 91% أجابوا بـ " نعم" معلنين تأييدهم المطالبات بتقسيط مصروفات المدارس الخاصة وخفض قيمة اشتراك الباص.





في حين أجاب 9% من المشاركين فقط بـ " لا".

Advertisements

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لفتح ملف مصروفات المدارس الخاصة فى ضوء ما أحدثته أزمة فيروس كورونا من مستجدات على العملية التعليمية ومطالبات بعض أولياء الأمور بخفض المصروفات نظرا لعدم الحضور الكامل بالعام الدارسى، وحسب تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى إحدى المداخلات التليفزيونية فإن الوزارة لن تتدخل في ذلك إلا إذا كان هناك رفع في أسعار المصاريف عن الزيادة التي أقرتها الوزارة، قائلا "البعض اختار أن يدخل أبناءه مدارس دولية وخاصة ذات مصاريف كبيرة، والآن يشكون من مطالبة تلك المدارس بأموالها وزيادة في المصروفات..متحملوناش أزمة اختياركم للمدارس الغالية".

من جانبها أكدت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماع خلال الفترة القادمة، فى حضور الوزارة وممثلين عن التعليم الخاص لمناقشة ما تلقته من شكاوى بشأن مصروفات المدارس الخاصة والتى تلقت اللجنة شكاوى على أكثر من شكل بشأنها منها مطالبة المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة مقدما، وأيضا ارتفاع المصروفات عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهى 7 % سنويا .