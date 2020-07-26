محافظة القاهرة: تسكين 70 أسرة فى مشروع روضة السيدة وإزالة 70 عقار بالطيبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، أنه تم تسكين (70 ) أسرة من منطقة الطيبى فى مشروع روضة السيدة وإزالة ( 47 ) عقار .
وتزل محافظة القاهرة منطقة الطيبى، بميدان أبو الريش بالسيدة زينب، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وتوفير سكن ملائم، ومن المقرر أن يتم إنشاء مشروع روضة السيدة 2
وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الازالة الجارية بمنطقة الطيبي بحي السيدة زينب والتى تضم 92 عقار بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة ، تمهيداً لاخلائها وإعادة تخطيط المنطقة فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين .
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية قبل نهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
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