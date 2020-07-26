شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للبترول» تنفي مسؤوليتها عن التلوث البترولي بشاطئ رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الشركة العامة للبترول، مسؤوليتها عن التلوث البترولي بشاطئ رأس غارب، وقال المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه تم تنظيف شاطئ مدينة رأس غارب من البقع الزيتية والحشائش ومقذوفات البحر، من خلال المعدات والأجهزة الخاصة بقطاع حماية البيئة بالشركة العامه للبترول.

وأضاف عبدالصادق، في بيان صحفي، الأحد، أن الشركة غير مسؤولة عن حدوث التلوث البترولي نهائيا.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحرالأحمر بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، قد بدأت في أعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ كورنيش رأس غارب بطول نحو كيلو متر، وذلك من خلال إزالة البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية.

فيما حصل باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الاحمر على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب الشاطئ، لإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها وتحديد الجهة المتسببة في تلوثه، لاتخاذ الاجراءات القانونية في الواقعة، وتحديد الأضرار البيئية والمالية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية.

ورصدت «المصري اليوم» أعمال المكافحة للبقع الزيتية على الشاطئ، وانتقلت لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر لموقع التلوث للمتابعة، وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.

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