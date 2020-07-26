شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو في الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، السبت، انطلاق الاحتفالية الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والتي تتواصل على مدار ثلاثة أيام بالمسرح المفتوح التابع لقصر ثقافة تحيا مصر بمدينة الأسمرات.

وقالت عبد الدايم، إن الاحتفالية التي تقام لأول مرة لمدة ثلاثة أيام متتالية في الأسمرات تعكس جهود الدولة المصرية لبناء مستقبل مشرق وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد الشعب المصري.

وأشارت إلى أن المبادئ النبيلة للثورة البيضاء تبقى نبراسا لتحقيق الازدهار والتنمية، مؤكدة أن ثورة 23 يوليو نجحت في بعث الروح الوطنية بنفوس معاصريها كما غرست قيم الانتماء بين الأجيال التالية.

كما تفقدت وزيرة الثقافة قصر الثقافة استعدادا لإعادة تشغيله ضمن الخطة الزمنية لاستئناف الفعاليات الإبداعية بمختلف ربوع مصر.

وثمنت التعاون القائم بين وزارة الثقافة ومختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المدينة لتقديم خدمات ثقافية متنوعة للأهالي وتشمل عروض فنية وأنشطة وورش عمل إنتاجية تجذب أبناء المدينة خاصة الأطفال والسيدات، إلى جانب حلقات نقاشية تتناول الكثير من القضايا المعاصرة للتثقيف والتوعية وندوات أدبية وفكرية بالإضافة إلى تبنى الموهوبين ومنحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم.

أخرج الحفل الفنان هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة واحياه فرقة الشباب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عادل مصطفى وتضمن مختارات من الأعمال الغنائية التي شكلت ملامح الوجدان الوطني وعبرت عن الهوية المتفردة لشعب مصر كان منها مصر التي في خاطري ، تحيا مصر ، بانوراما وطنية من أعمال عبد الحليم حافظ ، طوبة فوق طوبة ،مشربتش من نيلها ، تسلم ايدينك ، ولا أي كلام ، يا حبيب مصر، حلوه يا بلدي، مصر هي أمي، يا حبيبتي يا مصر، اسلمي يا مصر.

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يذكر أن الاحتفالية تشمل عرضاً لفرقة النيل للموسيقى والغناء يقام مساء غداً الأحد وتختتم بعرض لفرقة التنورة التراثية مساء الاثنين 27 يوليو وتأتي ضمن أنشطة وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والتي تقام طبقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعارف عليها حرصاً على السلامة العامة وذلك في عدد من الأماكن المفتوحة إلى جانب الفعاليات الإلكترونية على قناتها الخاصة باليوتيوب وموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.