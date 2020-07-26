شكرا لقرائتكم خبر عن «هتعدّي وأنا اللي هغلبه».. إصابة مذيعة أخبار في «راديو النيل» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت أميرة عبدالمهيمن، مذيعة الأخبار والتغطيات السياسية بإذاعتي «نغم إف إم» و«ميجا إف إم»، التابعتين لشبكة إذاعات راديو النيل، إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت عبدالمهيمن، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أتمنى أبلغكم خبر حلو في الأيام المباركة دي، لكن هذه هي إرادةُ الله وأنا محتاجة دعواتكم جداً.. لقد وصلَ غير المُرَحب به على الإطلاق وأصابني وأنا الآن بالعزل.. عن المدعو كورونا أتحدث.. من فضلكم خلوا بالكم من نفسكم لأن الموضوع فعلاً صعب وكورونا لم ينته بعد.. ربنا يحميكم ويبارك فيكم ويحفظكم كلكم..تذكروني بدعواتكم يا غاليين.. ثقتي بالله إنها هتعدّي وأنا اللي هغلبه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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