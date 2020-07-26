شكرا لقرائتكم خبر عن القمر قرب نجم السماك الأعزل اليوم فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد وبداية الليل وقوع القمر ظاهرياً بالقرب من نجم السماك الأعزل في قبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.
السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى ما يعني بأنه أحد ألمع نجوم السماء، وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض ولكن يظهر لنا كنجم واحد بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنهما، ولو كان السماك الأعزل على نفس المسافة التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقا بحوالي 1.900 مرة من الشمس، ولو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 262 سنة ضوئية سوف تظهر الشمس 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل على تلك المسافة.
خلال ساعات الليل يلاحظ أن القمر والسماك الأعزل يتجهان نحو الغرب عبر السماء والسبب في ذلك نفس السبب الذي يجعل الشمس تتجه نحو الغرب خلال النهار فذلك يعود إلى دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق.
لكن إذا راقبت القمر من ليلة إلى الليلة التالية يمكن وبسهولة ملاحظة حركته الحقيقية في مداره حول الأرض، فعلى سبيل المثال مساء اليوم التالي الإثنين سيلاحظ ان القمر تحرك نحو الشرق مبتعدا عن نجم السماك الأعزل .
كالمعتاد فإن القمر يكمل دائرة كاملة امام المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي أربعة أسابيع وسوف يعود ويلتقي نجم السماك الأعزل مرة أخرى في مطلع الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر القمر قرب نجم السماك الأعزل اليوم فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.