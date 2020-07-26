شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع .."التموين" تواصل العمل بالأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الرابع تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، العمل بالأوكازيون الصيفى ، من خلال مشاركة المحلات التجارية فى عروض تخفيضات الأسعار ، مؤكدة أن المشاركة فى الأوكازيون ليست إلزامية على التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وقرر الدكتور على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفى اعتبارا من يوم 23 يوليو الجارى ولمدة شهر ، وشدد القرار الوزارى على ضرورة أن تكون التصفيات موضح بها الثمن الفعلى والتى كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة فى الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة الى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.