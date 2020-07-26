محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
جريمة الدم والخيانة.. هشم رأس صديقه وألقى جثته في صحراء أكتوبر
النصب على هيفاء وهبي.. تجديد حبس وكيل أعمالها السابق 15 يومًا
سما المصري للمحكمة: "اتكلمت على فيديو سمنة ريهام سعيد لكن مشتمتش"
مفاجأة في نتيجة تحليل الـ "DNA" لجثة شاطئ النخيل بالإسكندرية
غطاهم برمل وزلط.. القصة الكاملة لجريمة قتل أب أطفاله الثلاثة في المنيا
"مرات أخويا عذبته لحد ما مات".. شقيقة "مسن الدقهلية" تروي تفاصيل الواقعة
غرق 3 أشخاص في السويس.. والدفع بوحدات بحرية لإنقاذهم
إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط
قذفتهما الأمواج.. العثور على الجثتين المفقودتين بشاطئ الصفا في الإسكندرية
مصرع طفل غرقًا داخل مصرف في البحيرة
بسبب 10 جنيهات.. مريض نفسي يقتل والده بـ"السكين" في المنيا
النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية مسجلين متهمين بطعن شاب
حبس 6 متهمين باختطاف شخص بتهمة النصب والبحث عن آثار في أوسيم
الإعدام شنقاً للمتهمة بقتل زوجها بمساعدة نجلها بالبساتين
رائحة كريهة تقود مباحث أبوالنمرس لجثة أربعيني داخل شقة
"انتحر بنفس طريقة والده".. سائق فشل في إعادة طفله لحضانته فأشعل النيران في نفسه
كانت هذه تفاصيل خبر الجريمة في الأسبوع|مفاجأة في تحليل (DNA) غريق النخيل وقصة قتل أب أطفاله الثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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