شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للتأكد من صحة أختام اللحوم قبل شرائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى، والإقبال على شراء اللحوم، قد يستغل بعض الباعة تلك الفترة لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، لذا يؤكد المختصين أن ختم اللحوم هو أحد معايير التأكد من سلامة تلك اللحوم، وذبحها بأحد المجازر التابعه للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تضمن فحص اللحوم من قبل الأطباء البيطريين، وبالتالى التأكد من خولها من الأمراض.

وللتأكد من أن أختام اللحوم أصلية وليست مغشوشة، يمكن ذلك من خلال عدة خطوات:

1- الأختام الأصلية ثابتة، لا يمكن مسحها، وغير قابلة للطبع أو انتقال لونها على أى قماشة يتم مسحها بها.

2- يتم تقسيم الأختام إلى أجزاء، كل جزء يحمل معلومة محددة، من أهمها: اسم المجزر الذى تم الذبح به، والرقم الكودى الخاص بالمجزر، والمحافظة التابع لها، يتم كتابتهم بالحروف الأولى.

3- الأختام مكتوب بها حرفين كاختصار لنوع اللحم، مثل "ضا" للدلالة على أنها لحم ضأن، "جا" بدلا من لحم جاموسى، "بق" بدل بقري، و"جم" بدلا من جملى، والماعز "ما"، والأغنام "أغ".

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4- كما يحمل الختم أرقام من 1 إلى 7 ترمز لأيام الأسبوع، ويتم تغيير بتغيير أيام الأسبوع، حيث يرمز رقم 1 ليوم السبت، والأحد رقم 2، والأثنين رقم 3، وهكذا حتى يوم الجمعة والذى يرمز له بالرقم 7.

5- كما يمكن التعرف على سن الحيوان المذبوح إن كان كبير فى السن أم صغير، حيث يتم ختم اللحوم صغيرة السن بختم دائرى، وذات السن الكبير بختم سداسى.

6- وعادة ما تكون تلك البيانات سهلة القراءة على الختم، وبالتالى عدم وضوح بيانات الختم المصاحب للحوم، قد يكون مؤشر لذبح تلك اللحوم خارج المجازر.