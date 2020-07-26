نجاح علاج مصابى كورونا بالبلازما بنسبة 60%.. و15 مركزا لاستقبال المتبرعين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المتعافين من كورونا على التبرع بالبلازما في أكثر من 15 مركزا للتبرع حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع أنه يوجد 420 حالة قبلنا البلازما التى تبرعوا بها نظرا لسلامتها وصلاحيتها في الاستخدام، متابعا أن نسبة نجاح الحقن بالبلازما بلغت أكثر من 60 % في الحالات الحرجة والشديدة.

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وتابع الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أنه يوجد مخزون استراتيجي كبير لبلازما المتعافين من كورونا في بنوك الدم القومية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الحقن بالبلازما الاثنين المقبل وتابع: كل الدراسات التي أجريناها في مستشفيات العزل سيتم نشر نتائجها في دوريات علمية عالمية.