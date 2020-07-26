شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لأول انتخابات لمجلس الشيوخ وبعدها تبدأ رسميا الدعاية الانتخابية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 يوليو الجارى كآخر موعد لتنازل المرشحين، لتنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية يومى 29 يوليو.

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وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، ويومى 11 و12 أغسطس بالداخل ، لتعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس المقبل.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.