شكرا لقرائتكم خبر عن «العنانى» يتفقد ترميم مسلة رمسيس الثانى بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مساءالجمعة ، مسلة الملك رمسيس الثانى التى تم نقلها إلى مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك للوقوف على أعمال الترميم بها والتى تتم على قدم وساق بأيدى فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار بها.

وتعتبر هذه المسلة إحدى المسلات التى أقامها الملك رمسيس الثانى لتزين معبده فى بررعمسو ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بالشرقية، وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

والمسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردى ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، ويبلغ ارتفاعها حوالى 14 مترا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثانى.

جدير بالذكر أنه تم نقل هذه المسلة إلى مدينة العلمين الجديدة فى تعاون بين وزارتى السياحة والآثار والإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف أثريى ومرممى المجلس الأعلى للآثار.

وجاء قرار نقلها بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وقام فريق العمل من أثريى ومرممى المجلس الأعلى للآثار بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات السلامة والتأمين لها.

فى سياق آخر ينظم متحف الإسكندرية القومى اليوم، معرضا أثريا بعنوان «شخصيات سكندرية» بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يسلط الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبومينا وتمثال الإسكندر الأكبر. كما تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

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وأوضح الدكتور باسم إبراهيم مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عددا من الورش التعليمية بعد غد، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن ٥ سنوات وحتى ١٥ سنة.