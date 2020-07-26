شكرا لقرائتكم خبر عن «إيراد النهر»: مناسيب بحيرة السد العالى آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الدائمة لإيراد النهر اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وذلك لمتابعة الموقف المائى وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا بما يمنع حدوث أى شكاوى من توفير المياه.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان. واشارت البيانات الى أن معدلات الأمطار بدأت فى التزايد على منابع النيل.

كما استعرضت اللجنة مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالى والتى تشير إلى أنها فى الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات.

وناقشت اللجنه كافة احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبدالعاطى بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالى النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن واصلت جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة هذه التعديات.

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