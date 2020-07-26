شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: أولوية قصوى لملف التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعاً مساء السبت بمقر ديوان عام المحافظة، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، لبحث ومناقشة عدد من الملفات المهمة في الفترة الراهنة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ونجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

وقال محافظ الغربية، إن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي علي رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد الملفات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا شديدًا في الفترة الراهنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد رحمي خلال الاجتماع على تكثيف المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن أعمال استلام كل الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح فى مخالفات البناء وفحصها للتأكد من استيفاء الاوراق وتحديث سجلات المخالفات بشكل دوري.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد حفاظا على المظهر الحضارى والقضاء على المظاهر العشوائية غير اللائقة، وإنذار المخالفين للقرارات الصادرة بهذا الشأن بالتعرض للعقوبات المقررة وفقا للقانون.