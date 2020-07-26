شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: هيكلة الدولاب الإداري لخدمة المواطنين وتقليل الروتين والبيروقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة هيكلة دولاب العمل الإداري الداخلي بكل المراكز والمدن والأحياء لتقليل الروتين والبيروقراطية، تماشيا مع خطة الدولة وتوجهاتها بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية، وبما يحقق حسن سير العمل .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مساء السبت بمكتبه بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة ، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا .

وقال رحمي إن تطوير منظومة العمل الإداري بنطاق المحافظة يأتي في إطار خطة التطوير الهيكلى والمؤسسى لها بما يحقق الجودة الشاملة لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم كأحد أهم أولويات المحافظة، موضحا أنه لا تهاون مع المقصرين في تقديم الخدمات علي اختلاف أنواعها وإنجازها في فترة وجيزة تيسيرا علي المواطنين .