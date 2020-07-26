شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة بنها: توفير سيارات لنقل أبناء الصعيد لمحافظاتهم لقضاء عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس مدينة بنها توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظات الصعيد العاملين بمدينة بنها وضواحيها، الذين يرغبون في السفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الوسائل ستكون مريحة وآمنة من مدينة بنها إلى أي محافظة من محافظات الصعيد.
قال المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، إن كل من يرغب من أبناء محافظات الصعيد في السفر إلى أي محافظة التوجه فورا إلى إدارة مجمع مواقف مدينة بنها بجوار فرق الأمن للجحز والاستعلام عن مواعيد الرحلات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في التسهيل على أبناء تلك المحافظات في العودة الآمنة إلى ذويهم لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس مدينة بنها: توفير سيارات لنقل أبناء الصعيد لمحافظاتهم لقضاء عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.