شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مدينة بنها: توفير سيارات لنقل أبناء الصعيد لمحافظاتهم لقضاء عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس مدينة بنها توفير وسائل مواصلات لأبناء محافظات الصعيد العاملين بمدينة بنها وضواحيها، الذين يرغبون في السفر إلى محافظاتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الوسائل ستكون مريحة وآمنة من مدينة بنها إلى أي محافظة من محافظات الصعيد.

قال المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة، إن كل من يرغب من أبناء محافظات الصعيد في السفر إلى أي محافظة التوجه فورا إلى إدارة مجمع مواقف مدينة بنها بجوار فرق الأمن للجحز والاستعلام عن مواعيد الرحلات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في التسهيل على أبناء تلك المحافظات في العودة الآمنة إلى ذويهم لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.