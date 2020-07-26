شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها العام»: التحقيق في تداول فيديو لمريض داخل المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يشتكي من عدم تقديم خدمة طبية لشقيقه المريض المتواجد بمستشفى بنها العام في حالة خطيرة، عبر فيديو مصور بثه المواطن.
وأوضح المواطن، خلال الفيديو، أن الطاقم الطبي والتمريض المتواجد بالمستشفى في ذلك الوقت تركوا شقيقه محملا على «الترولي» بحالة خطيرة جدا ولم يستجيبوا لتوسلاته بتقديم العلاج له.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية محمود، مدير المستشفى، أن الفيديو المتداول محل تحقيق، مشيرة إلى أنه بسؤال المدير الإداري للمستشفى والذي كان متواجدا وقت الواقعة أعرب أنه تم تقديم الخدمة الطبية للمريض المتواجد في ذلك الوقت وطلب منه الطبيب عمل أشعة مقطعية وفوجئ الجميع برد فعل شقيقه والمصاحب له، لافتة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.
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