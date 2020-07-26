شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي حالتين من «كورونا» ومغادرتهما مستشفى الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مستشفى الخانكة المركزى خروج حالتين بعد تعافيهما من فيروس «كورونا»، وذلك بعد ورود تقايرر المسحات التي تم سحبها منهم وورود النتائج الخاصة بها سلبية.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير عام المستشفى، إن مستشفى العزل استقبلت 15 حالة مصابة بالفيروس، منهم 5 حالات تم حجزهم بالرعاية المركزة لسوء حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن نسب الشفاء والتعافي بين المرضي جيدة نتيجة العامل النفسي الذي يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الشفاء بين المرضى.