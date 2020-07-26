شكرا لقرائتكم خبر عن كان رحيما بالفقراء.. وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى رشيد متأثرا بـ«كورو نا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى مستشفى رشيد العام آخر شهداء الجيش الأبيض، شهيد كورونا فى البحيرة، الدكتور أيمن عبد الموجود، استشارى الجراحة العامة والمناظير ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام، كما نعت مديرية الصحة ونقابة الأطباء الشهيد الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وأصدر المستشفى برئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد العام، بيانًا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى ينعي مستشفي رشيد العام وكل العاملين به، شهيد الجيش الأبيض، الأخ والصديق الدكتور أيمن عبد الموجود، استشارى الجراحة العامة والمناظير، رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام، الذى وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.»

وأضاف البيان: «كان مثالاً للطبيب المحترم الخلوق الرحيم بالفقراء الرفيق بالضعفاء، اللهم اجعل مرضه شفيعا له، لا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله و أدخله الجنه مع الأبرار و الصديقين و الشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا.. #مستشفي_رشيد_العام #جيش_مصر_الابيض.»

ونعى الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، شهيد كورونا، في بيان قال فيه أنه ينعى وجميع العاملين بالقطاع الصحى بكل حزن و أسى، شهيد الطاقم الطبى بمستشفى رشيد، الدكتور أيمن عبد الموجود، استشارى الجراحة العامة والمناظير، رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى رشيد العام، الذى وافته المنية إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يتقبله شهيدًا، وأن يُلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان.»

وأصدرت نقابة أطباء البحيرة بيانًا باسم الدكتور السعدنى عاشور، رئيس اللجنة الاجتماعية، والدكتور أحمد قطرى، الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد آدم، وكيل النقابة، والدكتور محمد منيسى، نقيب الأطباء، جاء فيه:«تنعى نقابة أطباء البحيرة بخالص الأسى الدكتور أيمن عبد الموجود، استشارى الجراحة العامة برشيد، سائلين المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته و يلهم ذويه الصبر و السلوان، وإنا لله و إنا إليه راجعون.»

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