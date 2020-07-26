شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة للنظافة وإزالة الاشغالات بحي ثان المحلة الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذ حى ثان المحلة الكبرى، السبت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية. وقال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، إن الحملة استهدفت إزالة الإشغالات بشارع الكورنيش وشارع سكة زفتى بما يسمح بتيسير حركة المرور أمام المواطنين بالطريق العام. وأشار «المغاوري» إلى القيام بحملة مكبرة للنظافة العامة على السكة الحديد وسكة زفتى والشون والكورنيش، إلى جانب متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى أمام الحى، وكذلك متابعة توصيل الوصلات المنزلية بشارع عبدالحى شاهين تمهيدًا للرصف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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