شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى «بالمجان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مجازر المحافظة والبالغ عددها 18 مجزرا جاهزة لاستقبال الأهالي لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير فراشه ومقاعد لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.

وأضاف رحمي أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومى بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية للحفاظ على نظافة المجازر وبما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أي مسببات مرضية.

كما أكد المحافظ، أنه يوجد بمديرية الطب البيطرى غرفة عمليات (0403402375- 0403334424) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها أولاً بأول على مدار الساعة.

وأشار الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى انتظام العمل بالمجازر، استعدادا لعيد الأضحي، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحى والأمن داخل المجازر.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن مجزر طنطا العمومي يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى محافظة الغربية، حيث تصل أعداد المذبوحات به إلى ما يقرب من 500 إلى 600 رأس في بعض الأيام.

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