شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى «بالمجان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مجازر المحافظة والبالغ عددها 18 مجزرا جاهزة لاستقبال الأهالي لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.
وأوضح محافظ الغربية، أنه تم توفير فراشه ومقاعد لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بكافة المجازر العمومية بنطاق المحافظة، وتزويدها بإضاءة لتوقعات استمرارية الذبح لما بعد ساعات النهار.
وأضاف رحمي أنه تم تنسيق التعاون بين مديرية الطب البيطرى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية للتصرف في مخلفات الذبح بشكل يومى بطريقة آمنة تتناسب مع المعايير الدولية والاشتراطات البيئية للحفاظ على نظافة المجازر وبما يضمن توفير بيئة نظيفة لإنتاجية لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أي مسببات مرضية.
كما أكد المحافظ، أنه يوجد بمديرية الطب البيطرى غرفة عمليات (0403402375- 0403334424) لاستقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين ومتابعتها أولاً بأول على مدار الساعة.
وأشار الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى انتظام العمل بالمجازر، استعدادا لعيد الأضحي، بجانب توفير المادة الملونة السرية والمطهرات والرش ودعم المجازر بأطباء وعمال، فضلا عن استمرارية أعمال الرقابة على الأسواق والتوعية بأهمية وحتمية الذبح الصحى والأمن داخل المجازر.
وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن مجزر طنطا العمومي يعتبر الأكبر مساحة وأعداد على مستوى محافظة الغربية، حيث تصل أعداد المذبوحات به إلى ما يقرب من 500 إلى 600 رأس في بعض الأيام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الغربية: مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى «بالمجان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.