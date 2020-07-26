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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء 56 حالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد وخروج المتعافين من مستشفيات العزل والإحالة، ليصل إجمالى عدد المتعافين 4715 متعافيا، بينما قالت مصادر بمديرية الصحة إن عدد الحالات المصابة فى دائرة المحافظة بلغت 4 حالات فقط بينهم 3 حالات من مدينة دمنهور وحالة لطبيب من إيتاى البارود.
وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء فى البحيرة تصل كبيرة وتصل إلى أعلى معدلاتها، وسط انخفاض ملحوظ فى حالات الإصابة والوفيات.
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الوضع في مصر
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اصابات
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91,583
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تعافي
32,903
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وفيات
4,558
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