شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مسؤولي التنظيم بـ«شرق شبرا الخيمة» لتقاعسهم عن إزالة مبنى مخالف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة جميع مسؤولي التنظيم والإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق، لعدم اتخاذهم إجراء جاد نحو إزالة مبنى تم إنشاؤه بالمخالفة للقانون في مهده واكتفائهم بتحرير محاضر مخالفة فقط ولتباطئهم عن إزالة المبنى.

جاء ذلك خلال جولة قام بها «الهجان» لمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بشوارع المدينة، حيث أشرف على إزالة مبنى مخالف من الهيكل المعدني على مساحة 400 متر بمحطة تمويل سيارات بأول شارع 15 مايو، بعد أن قام مالكو محطة الوقود بإنشائها بالمخالفة وتجهيزها لتكون محلات تجارية تابعة للمحطة، وقامت الأجهزة التنفيذية، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والعقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة شبرا ثان، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بإزالة المبنى بالكامل.

وبعد انتهاء الإزالة استكمل المحافظ جولته بتفقد شارع مايو ومنطقة بهتيم وأحمد عرابي، ووجه بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية والعمل على إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

المحافظ يزيل مبنى مخالف فى شبرا الخيمه

المحافظ يزيل مبنى مخالف فى شبرا الخيمه

المحافظ يزيل مبنى مخالف فى شبرا الخيمه