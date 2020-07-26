- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مسؤولي التنظيم بـ«شرق شبرا الخيمة» لتقاعسهم عن إزالة مبنى مخالف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة جميع مسؤولي التنظيم والإدارة الهندسية بحي شرق شبرا الخيمة للتحقيق، لعدم اتخاذهم إجراء جاد نحو إزالة مبنى تم إنشاؤه بالمخالفة للقانون في مهده واكتفائهم بتحرير محاضر مخالفة فقط ولتباطئهم عن إزالة المبنى.
جاء ذلك خلال جولة قام بها «الهجان» لمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بشوارع المدينة، حيث أشرف على إزالة مبنى مخالف من الهيكل المعدني على مساحة 400 متر بمحطة تمويل سيارات بأول شارع 15 مايو، بعد أن قام مالكو محطة الوقود بإنشائها بالمخالفة وتجهيزها لتكون محلات تجارية تابعة للمحطة، وقامت الأجهزة التنفيذية، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والعقيد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة شبرا ثان، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بإزالة المبنى بالكامل.
وبعد انتهاء الإزالة استكمل المحافظ جولته بتفقد شارع مايو ومنطقة بهتيم وأحمد عرابي، ووجه بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحي والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية والعمل على إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع مسؤولي التنظيم بـ«شرق شبرا الخيمة» لتقاعسهم عن إزالة مبنى مخالف (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.