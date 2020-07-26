شكرا لقرائتكم خبر عن "مرور القاهرة" تجرى تحويلات بعد غلق كوبرى التعمير باتجاه الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات لحركة السيارات بسبب إغلاق كوبرى التعمير لإنشاء محطة مترو عدلى منصور التى تستمر لمدة 3 شهور، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية، وتسيير الحركة تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور.

ويتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالإتجاهين مع الاستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير وذلك على النحو التالى:

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-غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الاستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.

-غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أشهر.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.