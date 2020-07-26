شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إجراء تعديلات بقوائم مرشحى الشيوخ بعد إعلان القائمة النهائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة اليوم الأحد 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض، وذلك يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو، حيث كانت قد انتهت المدة القانونية المحددة بالجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ الخميس الماضى، للفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري في المحافظات، من المرشحين المستبعدين بقرارات من لجان الفحص والبت في صفات المرشحين

ونرصد فى ذلك ضوابط وآليات التنازل أو التعديل فى القوائم وفق قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لـ 2020 :

- لكل مترشح أحقية التنازل عن ترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات

- وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.

- يقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة .

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- يثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.

- يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال نفس الموعد المحدد.

- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل

- يُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.