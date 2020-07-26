شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محميات بجنوب سيناء والبحر الأحمر تبدأ استقبال الزوار اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ 9 محميات بمحافظتى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، اليوم الأحد، فى استقبال الزوار من جديد بعد فترة من توقف ممارسة الأنشطة بها، بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية.

وتضم تلك المحميات :

(1) محميات جنوب سيناء:

- رأس محمد.

- نبق.

- أبو جالوم.

- طابا.

- سانت كاترين.

(2) محميات البحر الأحمر:

- الجزر الشمالية.

- وادى الجمال.

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- علبة.

- الجزر البعيدة.

ويأتى ذلك على خلفية قرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية، ضمن إجراءات الدولة للوقوف مع العاملين بالقطاع السياحى فى الأزمة الراهنة والتى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة مع فرض عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى.

كما أعلنت وزيرة البيئة، قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد و كذلك رحلات اللنشات اليومية.

كما أصدرت وزارة البيئة، الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، لممارسة الانشطة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، والتزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

وأكدت وزارة البيئة ، على ضرورة مراعاة إجراء التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى اكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .