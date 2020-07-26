اليوم.. نظر دعوى حجب موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستأنف اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى القضائية المطالبة بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦ ق.

وكان سالم قد حصل على حكم قضائي بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.