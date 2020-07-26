مصر | بعد إغراء الضحايا بـ"وحدات سكنية".. سقوط عصابة تنتحل صفة موظفين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إغراء الضحايا بـ"وحدات سكنية".. سقوط عصابة تنتحل صفة موظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، وسيدة "لها معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بـ"إحدى الهيئات"، وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وعثر بحوزتهما كارنيه منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم، كارنيه آخر منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة، 12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة "منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات، منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 صور بطاقات رقم قومي خاصة بالمجنى عليهم جميعهم مزورين.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالنصب عليهم، وأضافوا بعدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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وكما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، في جلسة اليوم، البراءة لـ9 متهمين في عدة قضايا مختلفة، وهم:
1- محمد عبدالله عيد أبوالعلا
2- محمد إسماعيل عبدالرحمن محمد
3- عبدالمعز السيد أحمد محمد
4- محمد محمد السيد مندور
5- محمد متولى أحمد النجار
6- هانى محمد على إبراهيم
7- يوسف الشبراوى عبدالمعبود
8- السيد محمد مصطفى سلام
9- السيد محمد السيد سالم
10- محمود محمد العربى
11- محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان
12- محمد عبدالمطلب مرسى محمود
13- عبدالرازق سالم عامر
14- إبراهيم عبدالعال على الفرماوي
15- أحمد سيف الإسلام محمد
16- نجم محمد محمد السيد
17- محمد عبدالسلام محمد النجار
18- عزت جمعه إبراهيم سلطان
19- خالد السيد حسن عبدالكريم
- المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات:
1- رأفت محمد سعيد منير
2- محمد متولى إبراهيم السيد
ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.