مصر | بعد إغراء الضحايا بـ"وحدات سكنية".. سقوط عصابة تنتحل صفة موظفين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إغراء الضحايا بـ"وحدات سكنية".. سقوط عصابة تنتحل صفة موظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، وسيدة "لها معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بـ"إحدى الهيئات"، وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعثر بحوزتهما كارنيه منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم، كارنيه آخر منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة، 12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة "منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات، منسوب صدورهم لذات الجهة، 5 صور بطاقات رقم قومي خاصة بالمجنى عليهم جميعهم مزورين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالنصب عليهم، وأضافوا بعدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

اقرأ أيضا.. براءة لمتهمين في قضايا مختلفة