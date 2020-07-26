شكرا لقرائتكم خبر عن «السكك الحديدية»: ٨٩٣ رحلة يوميًا خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة السكك الحديدية تشغيل ٢٦ قطارا إضافيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من أمس، منها ١٠ قطارات مكيفة و١٦ درجة ثانية مميزة

ومطورة، بإجمالى 893 رحلة يوميا. وأعلنت «السكك الحديدية» أن التشغيل الإضافى سوف يستمر تشغيله حتى 12 أغسطس المقبل، بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية وعددها ٨٦٧ رحلة يوميا، ومن المقرر إتاحة مقاعد هذه القطارات للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.

وأشارت «السكك الحديدية»، فى إحصائية لها، أن متوسط ركاب القطارات اليومى بلغ ٦٥٠ ألف راكب، من خلال ٨٦٧ رحلة قطار يوميا، على مستوى الجمهورية، وأوضحت الهيئة جداول التشغيل للقطارات الإضافية المقرر بدء الدفع بها وتشغيلها قبل عيد الأضحى، وأرقام القطارات وهى: قطار رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً، ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا، وقطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

وتضم قائمة القطارات الإضافية: القطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا، والقطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا، والقطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومى 30 و31 يوليو الجارى فقط.

وتتضمن القطارات الإضافية: القطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا، ويقوم يوم 29 يوليو الجارى فقط، والقطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساء ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالى، على أن يقوم يوم 28 يوليو الجارى فقط، وكذلك قطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساء ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالى، على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتشمل القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة (عادية)، وهى قطار رقم 2202 مميز، ويغادر محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً، وقطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً، وقطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا، وقطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

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