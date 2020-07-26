شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون فى الخارج يبدأون تسجيل بياناتهم استعدادًا لانتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، السبت، مرحلة تسجيل البيانات للناخبين المصريين فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ المحدد لها يومى 9 و10 أغسطس المقبلين، وذلك عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وألزم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، المنظم لتصويت المصريين بالخارج، كل ناخب من المقيمين بالخارج بتسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من أمس وحتى الجمعة 31 يوليو.

وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة الوطنية بالدخول على موقع الهيئة www.elections.eg، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج، ثم تسجيل رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع وكل بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل.

وتتضمن الإجراءات أنه فى حالة قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرى ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و10 أغسطس.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات فيلمًا توضيحيًا يشرح الخطوات التى يجب اتباعها من جانب المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم عبر البريد بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وأكدت الهيئة أن انتشار فيروس كورونا كان أحد أهم الأسباب التى دفعت إلى العمل بنظام التصويت عبر البريد، لافتة إلى أنها وسيلة معروفة وتم استخدامها من قبل وتساعد المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم.

وأشارت إلى أنه بعد تسجيل البيانات، سيحصل الناخب على رقم تسجيل خاص به، وذلك منعًا لانتحال الصفة، كما استعرضت الهيئة المستندات والأدوات المطلوبة للإدلاء بالصوت عبر البريد، حيث سيُتاح فى أول أيام الاقتراع للمصريين المقيمين بالخارج تحميل بطاقتى الاقتراع (فردى - قائمة) بواسطة رقم التسجيل.

بدورها، حثت وزارة الهجرة أبناء مصر فى الخارج على المشاركة وتسجيل البيانات تمهيدًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وبعد ذلك تتم طباعة بطاقتى الاقتراع واختيار المرشحين، على أن يتم وضع بطاقتى الاقتراع فى ظرف صغير يُوضع مع المستندات الأخرى فى ظرف كبير، على أن يتم إرسال الظرف الكبير مُغلقًا لضمان سرية التصويت، إلى البعثة الدبلوماسية عبر أحد مكاتب البريد الحكومية.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فى وقت سابق، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردى والقوائم، عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة، وبلغ عدد أسماء المرشحين المقبولين التى تضمنتها القائمة المبدئية ٧٦٢ مرشحًا، بينما تم استبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، جموع المصريين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقًّا دستوريًّا لكل مصرى بالخارج.

وقالت وزيرة الهجرة، أمس، فى خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر فى إطار التواصل مع المصريين بالخارج، إن تشكيل مجلس الشيوخ أمر فى غاية الأهمية نظرا لكونه معاونًا لمجلس النواب، ولكونه مجالًا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد فى عملية التشريع.

وتبدأ اليوم، الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ وتستمر 14 يوما حتى يوم 8 أغسطس المقبل، ووضعت قائمة «من أجل مصر» خطة الدعاية الانتخابية للمرشحين الـ100 الذين يمثلون 11 حزبا سياسيا بتقسيم الدعاية على القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، حيث يتحرك مرشحو كل قطاع مجموعة واحدة فى لقاءات مصغرة مع القيادات الشعبية فى كل منطقة جغرافية نظرا لضيق الوقت وتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا إلى جانب استخدام السوشيال ميديا والمطبوعات بأسماء المرشحين ورمز القائمة الانتخابى «كليوباترا».

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وقال الدكتور محمد شوقى، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والممثل القانونى لقائمة «من أجل مصر» لانتخابات مجلس الشيوخ، لـ«المصرى اليوم»، إن القائمة لن تعقد أى مؤتمرات جماهيرية أو تجمعات كبيرة، وسيقتصر الأمر على لقاءات مصغرة بين المرشحين والقيادات الشعبية بكل دائرة وسيكون الاعتماد الأكبر على السوشيال ميديا. وأشار المستشار ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد ومرشحه فى القائمة، إلى أن الوفد وضع خطتين للدعاية الانتخابية، الأولى متعلقة بالقائمة، حيث يتم التنسيق بين الأحزاب الـ11 وستكون الدعاية عبارة عن سوشيال ميديا وبانرات ولافتات على الكبارى والشوارع الرئيسية إلى جانب المطبوعات التى تحمل اسم المرشح وقائمته والرمز الانتخابى، وفيما يخص الفردى سيعتمد الوفد على الدعاية المنفردة حيث يرشح الحزب أكثر من 20 مرشحا للفردى فى 10 محافظات، لافتا الى أن التمويل للدعاية الانتخابية لمرشحى الفردى تكون مشتركة بين الحزب والمرشح ولا يتحملها الحزب بمفرده.

وقالت أمينة النقاش، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الحزب له 3 مرشحين فى القائمة ومرشح واحد فردى، إلى جانب تحركاتهم سويًّا داخل القائمة كل مرشح منهم له رؤيته التى تتوافق مع رؤية الحزب، والمرشحون الثلاثة داخل القائمة هم فريدة النقاش التى تركز على تطوير الثقافة الجماهيرية، وعمرو عزت، عضو تنسيقية الشباب، ويركز على المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب، والمهندس أحمد شعبان ويركز على تطوير المحليات، فيما يرتكز برنامج مرشح الحزب الفردى منصور عبدالغنى فى محافظة الشرقية على حل مشاكل الفلاحين.

وأضافت «النقاش» أن الحزب لن يمول أيًا من المرشحين سواء فى الفردى أو القائمة.

وقال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب قام بالفعل بتدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين، وستنطلق فور بدء حملة الدعاية، هذا بجانب رسائل sms سترسل للناخبين عن كل مرشح لدعمه، وأيضا رسائل سيرسلها الحزب للحث على المشاركة الانتخابية.

وفى شمال سيناء، أوقف المرشح منصور على إبراهيم، الشهير بمنصور الرياضى، حملته الانتخابية تضامنًا مع المواطنين المتضررين من الأحداث التى تشهدها عدد من القرى بمركز بئر العبد، وقرر توجيه مخصصات الدعاية لدعم المواطنين المتضررين فى قرى رابعة وقاطية وأقطية والجناين والمريح.

وفى المنيا، بدأ مرشحو الأحزاب حجز أماكن لوضع لافتاتهم بالمناطق الأكثر مشاهدة بمداخل ومخارج المدن والقرى والميادين والشوارع العامة، .

من ناحية أخرى قررت محكمة قنا الابتدائية قبول طعن المرشح محمود أبوالسعود شرقاوى، مرشح حزب النور المقيم بمركز قوص، بعد تقدمه بطعن لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاستبعاده من كشوف المرشحين لأسباب طبية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المرشحين عن محافظة قنا إلى 42 مرشحا، بعد عودة مرشح حزب النور لكشوف المرشحين المقبولين.