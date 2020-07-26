شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات، «تجارى، صناعى، زراعى، فندقى» نظامى الثلاث والخمس سنوات، أمس، أداء امتحان اللغة العربية بالدور الأول، فى أول أيام الامتحانات التحريرية والتى تستمر حتى 13 أغسطس المقبل.

وتوافد نحو 776 ألفا و161 طالبا لأداء امتحان اللغة العربية فى 2987 لجنة سير، وسط إجراءات مشددة - وحتى مثول الجريدة للطبع - وبدأ طلاب نظام الثلاث سنوات فى التوافد على اللجان قبل بدء اللجنة بساعتين فى الثامنة صباحًا لإجراء التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية وأداء المسح الحرارى، فيما بدأ طلاب نظام الخمس سنوات فى التوافد على اللجان فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وقبل بدء اللجنة بساعتين لتطبيق نفس الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، لجان الامتحانات بمحافظة الجيزة، وأعلنت الوزارة، أنه بناء على موافقة الوزير الدكتور طارق شوقى، على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب، بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه سيتم البدء فى أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم 6 أغسطس، داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى الأعمال يوم الخميس 25 أغسطس.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية وواق بلاستيكى للوجه، وواق للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أو أى أجهزة إلكترونية أخرى أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية، فى المحافظات، الامتحان وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وانتشرت قوات الشرطة والمرور فى محيط مقار اللجان لتيسير حركة الوصول ومنع أى تجمعات خارجها، بالإضافة إلى وضع الحواجز الحديدية وتنظيم تباعد الطلاب أثناء دخول اللجان.

فى الإسكندرية، تفقد المحافظ اللواء محمد الشريف، لجان الامتحان بعدد من المدارس للاطمئنان على سيرها بانتظام، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الوزارة.

فى القليوبية، تفقد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، سير الامتحانات بمدرسة بنها الثانوية الفندقية.

واطمأن على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة، وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وفى الشرقية، تفقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب عددًا من اللجان بمدارس مدينة منيا القمح، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

وفى شمال سيناء، قال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

فى الوادى الجديد، قال صلاح ميرغنى، وكيل الوزارة، إنه تم خضوع الطلاب للكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة أثناء دخولهم أبواب اللجنة العامة، والمرور على بوابات التعقيم والتشديد على ارتداء الكمامة والقفازات، بجانب تعقيم اللجان قبل بدء الامتحان، والالتزام بالتباعد أثناء دخول اللجان من خلال الحواجز الحديدية التى وفرتها الأجهزة الأمنية خارج اللجان، وتم توزيع المواد المعقمة والمطهرة والكمامات على الطلاب عقب مرورهم من بوابات التعقيم الإلكترونية والجلوس بالمظلات والالتزام بالتباعد لضمان الوقاية من فيروس كورونا.

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وفى المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطلاب حرصوا على التواجد قبل بداية اللجنة بساعتين، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع أدوات التعقيم الخاصة بالطلاب.

وقال الدكتور أحمد سويد، مدير مديرية التعليم، فى المنوفية، إن 34192 طالبًا وطالبة أدوا الامتحان فى 140 لجنة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على الطلاب بعدم استخدام المحمول أو أى وسيلة للغش داخل اللجنة حفاظا على مستقبلهم.

وفى بنى سويف، أدى نحو 25 ألف طالب وطالبة الامتحان داخل 115 لجنة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأكدت سهام يوسف، وكيل الوزارة، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقيات للوجه والأحذية.

إلى ذلك، خصصت نقابة المعلمين بالمحافظة سيارات لنقل المعلمين مجانا، فى جميع مراكز المحافظة إلى مقار لجانهم فى أول أيام الامتحانات، وتم نقل 3200 معلم قاموا بتسجيل أسمائهم لنقلهم إلى مقار لجانهم، بجميع مراكز المحافظة داخل وخارج المحافظة باستخدام 134 سيارة ميكروباص وأوتوبيسات.

وفى كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ٣٢ ألفًا و٥٥٢ طالبًا وطالبة أدوا الامتحان وسط إجراءات احترازية.

فى سياق متصل، قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى وسائل المواصلات التى تنقل المعلمين إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعى وعدم التكدس داخل الأوتوبيسات.

وأوضح الزناتى أنه ستكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين أثناء عمل لجان الدبلومات الفنية للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل اللحظى مع لجان الدبلومات الفنية من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة عن أى مشكلة تواجه المعلمين المشاركين فى الامتحانات والعمل على حلها فورًا.