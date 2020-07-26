شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه غرامة نقل جلود الأضاحى بدون تصريح و3 آلاف عقوبة الذبح بشوارع الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة الجيزة، أنه تقرر فرض غرامات مالية على المخالفين لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الخاص بذبح الأضاحى في الشوارع أو إنشاء شوادر للأضاحى في الطريق العام، أو نقل جلودها بدون تصريح من الطب البيطرى.

وفرض اللواء أحمد راشد غرامة مالية على المخالفين لقرار نقل جلود الأضاحى، إلا بتصريح، 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان، وتغريم المخالفين لقرار منع الذبح في الطريق العام 3 ألاف جنيه ونفس الغرامة لمقيمى شوادر الأضاحى وبيع الخراف في الشوارع.

وأوضحت محافظة الجيزة أن مبلغ 3000 جنيه الغرامة هو نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشىء لأصله ومخالفة إقامة الشوادر نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

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كان أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع الفرعية.

كما شدد راشد على فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.