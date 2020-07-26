تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات للالتحاق كليات الإعلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التعليم العالى الجدول الزمنى لامتحانات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات فى العام الجامعى 2020/2021 ، والتي من المقرر أن تنطلق فى 8 أغسطس المقبل ، على أن يتم التسجيل الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكترونى.
وفيما يلى يرصد " الخليج 365" الأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالى لاداء اختبارات القدرات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بكليات الإعلام :
1- محافظات " القاهرة – الجيزة- الإسكندرية- مطروح- الدقهلية – الشرقية-القليوبية- كفر الشيخ- الغربية-المنوفية – البحيرة – الفيوم" تجرى الامتحانات بكلية الإعلام جامعة القاهرة
2- محافظات " السويس – بور سعيد- دمياط- شمال وجنوب سيناء-الإسماعيلية: تجرى اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة السويس
3- محافظات " المنيا- بنى سويف- أسيوط" تجرى اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة بنى سويف
4- محافظات" الوادى الجديد – سوهاج- قنا – البحر الأحمر- الأقصر- أسوان" تجرى الاختبارات الخاصة بالقدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.
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