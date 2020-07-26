شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حملات تفتيشية على أسواق اللحوم ومحال الجزارة استعداد للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية ، حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازرومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم ومحال الجزارة وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها استعداد لعيد الأضحى المبارك ، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

قال الدكتور عبد الحيكم محمود ، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم ومحال الجزارة بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقاريرالشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسي للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات .