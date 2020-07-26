شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح بين طلاب الأزهر لسهولة «الأدب والنصوص» فى ختام ماراثون امتحانات الأدبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية فى المحافظات، السبت، لسهولة امتحان مادة «الأدب والنصوص والمطالعة» فى ختام ماراثون الامتحانات للقسم الأدبى، فيما تستمر امتحانات القسم العلمى حتى ٦ أغسطس المقبل.

فى الإسكندرية، تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب والمراقبين والعمال

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى من الامتحان وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، مشيرة إلى التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وتهيئة المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان.

فى شمال سيناء، أكد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بالمحافظة أن الامتحان تم فى هدوء بدون أية شكوى حيث أدى 395 طالبا وطالبة، الامتحان موزعين على 8 لجان، العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وتم تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة، وتواجد طبيب وممرض من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.